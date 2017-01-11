63歲翁久病厭世 燒炭攜老伴赴黃泉

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彰化市63歲高姓男子疑似久病厭世，不忍心拖累女兒，昨天傍晚攜手和60歲老伴在客廳燒炭，高吸入過多一氧化碳不治，吳姓太太搶回一命。（吳敏菁翻攝）

彰化市63歲高姓男子疑似久病厭世，不忍心拖累女兒，昨天傍晚攜手和60歲老伴在客廳燒炭，雙雙陷入昏迷，深夜女兒才發現，緊急報案，高男送醫不治，吳太太經漏夜急救，搶回一命。

「爸爸你太傻了！」高男不治，女兒痛哭失聲，警方在客廳看到一封遺書，內容為感謝兒女們都很孝順，但要照顧他實在太辛苦了，不忍心拖累，決定先走一步。

彰化縣消防局、警方昨晚近10時接獲彰化市永芳路疑似燒炭自殺案，發現一樓大門被反鎖，從玻璃窗往客廳望去，高姓男子躺在客廳摺疊床上，太太吳姓婦人坐在椅子上，2人都無意識，地上擺著裝炭火臉盆。

警消破門搶救，緊急將兩人送醫，鄰居表示，高姓夫婦感情不錯，育有2女1男，平常夫婦和兩個女兒住在一起，兒子則離家在北部工作，莿桐派出所員警在客廳發現一封遺書，遺書正、反面都有這對夫妻的筆跡及簽名，內容為感謝子女照顧。

據了解，高因為車禍，行動不便、加上中風，長期臥病在家，生活起居，都要靠著妻、女打理，為了怕拖累子女，才決定決定結束生命。

這起人倫悲劇讓人唏噓，警消趕赴現場，高男已吸入過多一氧化碳不治身亡，吳太太送彰基搶救，呼吸淺快，目前已予以高壓氧治療，後續仍須觀察治療成效。警方已經報請檢察官進行相驗，釐清死因。

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(中時)