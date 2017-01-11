韓國瑜選國民黨主席？柯p笑：要選就好好幹
台北農產運銷公司總經理韓國瑜為了菜價與立委段宜康槓上，頻上媒體版面。如今傳出韓國瑜有意重返政壇，台北市長柯文哲今出席活動受訪時，聽聞他有意角逐國民黨主席，忍不住大笑，直說「要選就好好幹」。
原先柯文哲有意找韓國瑜任北市府顧問，但北農人事風波不斷，看似韓國瑜已不可能任職北市府，至於是否覺得韓國瑜具有黨主席特質？柯文哲說，要做什麼都可以，由市場去決定就好了，誰都可以選，選不選得上是另一回事。
媒體追問柯，若是韓國瑜，是不是比前台北市長郝龍斌、前副總統吳敦義、國民黨主席洪秀柱等人有吸引力？柯文哲笑意不停，直說「這我不會回答，下一題」。
是否覺得韓國瑜選國民黨主席，可以為國民黨帶來「新意」？柯文哲則笑說，新是一定新，但要新成什麼樣子不曉得。
(中時)
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