韓國瑜選國民黨主席？柯p笑：要選就好好幹

台北市長柯文哲（圖）11日被問到外傳台北農產運銷股份有限公司總經理韓國瑜想選中國國民黨主席時表示，做什麼都可以，由市場決定，誰都可以選，選得上選不上是另一回事。(中央社)

台北農產運銷公司總經理韓國瑜為了菜價與立委段宜康槓上，頻上媒體版面。如今傳出韓國瑜有意重返政壇，台北市長柯文哲今出席活動受訪時，聽聞他有意角逐國民黨主席，忍不住大笑，直說「要選就好好幹」。

原先柯文哲有意找韓國瑜任北市府顧問，但北農人事風波不斷，看似韓國瑜已不可能任職北市府，至於是否覺得韓國瑜具有黨主席特質？柯文哲說，要做什麼都可以，由市場去決定就好了，誰都可以選，選不選得上是另一回事。

媒體追問柯，若是韓國瑜，是不是比前台北市長郝龍斌、前副總統吳敦義、國民黨主席洪秀柱等人有吸引力？柯文哲笑意不停，直說「這我不會回答，下一題」。

是否覺得韓國瑜選國民黨主席，可以為國民黨帶來「新意」？柯文哲則笑說，新是一定新，但要新成什麼樣子不曉得。

(中時)