男子另與多女交往 小三冒名寫信提醒惹官司
62歲董姓婦人，介入袁姓男子婚姻當「小三」，後來發現袁竟還有其他女人，就冒名寫信給袁男配偶描述袁如何與「小四」交往，又冒「小四」名義寫信給袁男配偶表示與袁男相愛，最後假冒袁男配偶名義，寫信給國防部所屬機關檢舉「小四」勾引人夫。案經台北地院審結，法官依3個偽造文書罪判董女有期徒刑5月，可易科罰金，緩刑2年。
判決書指出，董女先在2015年11月5日以吳姓女子的名義寫信，寄到「小四」國防部所屬某軍事機關給劉女，信中董女以吳女自居，描述吳女如何與袁男交往。
同年11月10日，董女又以「小四」名義寫信給袁男配偶，表示與袁男相愛，具體描述與袁性愛的感覺，要袁妻放手「把他讓給我吧、等著當袁太太」，隨信也附上「小四」與袁男出遊的照片，刻意將其他入鏡同事裁剪掉，假裝「小四」與袁男是雙人合照。
2015年11月17日，董女冒用袁男配偶的名義，寫檢舉信給「小四」劉女任職的國防部某軍事單位司令長，指劉女是狐狸精，「請長官勸她別再當小三勾引我先生好嗎？」、「請她的行為能檢點一些」，董女連續寄出3封冒名信後被察覺，吃上偽造文書、妨害名譽官司。
北院審理時，董女坦承冒名寄3封信，辯稱與袁男交往後，才發現袁另有別的女人，包括劉女、吳女與林女，感覺打擊很大，冒名寫信是想要提醒和自己有相同遭遇的人，希望她們不要再被騙。
(中時)
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