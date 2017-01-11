兩岸新共識新模式 張小月：要求同存異

陸委會今天舉行年終記者會，媒體集中關注兩岸新共識、新模式。陸委會主委張小月則一再重申「求同存異」，她並說，「對岸一直把我們看成她的一部分，台灣人民不可能接受」。

行政院大陸委員會今天舉行年終記者會，陸委會主任委員張小月與媒體互動近一小時，媒體不斷詢問兩岸達成新共識、新模式的可能性與做法，張小月在回答時，作上述表示。

至於何謂「求同存異」，張小月說，同的部分就是兩岸會談的歷史事實，以及1992年到現在所達成的共同認知與諒解，政府也珍惜兩岸過去20多年來溝通、交流累積的成果，這都是所謂的共同利益、共同認知。

異的部分，張小月並未直接說明，但她在回答是否期望與中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍見面時，又再提到求同存異。她並說，中華民國是主權國家，「對岸一直把我們看成她的一部分，台灣人民不可能接受」。

張小月接著表示，兩岸就是化不可能為可能，在不可能中要找到可能的方式，過去兩岸都能從互不來往找到互動的方法，1992年到現在兩岸也都有好的模式和經驗 ，這些都可以坐下來、冷靜想一下。

她強調，自己對未來的兩岸關係，還是審慎樂觀的態度，「路是人走出來的，在不可能中找到機會」。1060111

(中央社)