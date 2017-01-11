南管大師王心心 也曾在舞台上嚇哭
南管演奏家王心心被譽為台灣南管純正代表，時常在各地演出，但王心心透露小時候也曾經在舞台上嚇哭，中斷表演，這是她印象最深刻的舞台經驗。
成長於中國大陸福建泉州南管世家的王心心，2003年在台灣成立「心心南管樂坊」，致力恢復清音雅樂傳統，長年累積的音樂素養及演出功力，堪稱台灣南管純正代表。
看似已經習慣舞台和聚光燈焦點的王心心，其實每次接受媒體訪問或上台前，都需要「泡茶」來穩定自己緊張的心情，甚至還曾經在舞台上嚇哭過。
「看到後面觀眾現場丟石頭，前面的觀眾就頭破血流」王心心說，那時候約6、7歲大，表演時也沒有麥克風，因此會站在八仙桌上唱南管，但是後面的觀眾還是看不到她。
王心心回憶，因為後面的觀眾看不到她，因此就往前丟石頭，沒想到前面的觀眾就因此頭破血流，她也被嚇到了，當場不顧還在表演當中，就哭了起來。王心心笑說，這也是她印象最深刻的舞台經驗。
雖然王心心長年都會上台表演，外界都認為她應該已經習慣，但她其實都會很緊張，這時王心心就會靠「泡茶」，來消除緊張感，久而久之也成為她的一種上台前的習慣。
「南管就像茶一樣」王心心說，南管跟茶都需要慢慢的品嘗，要經過等待。
她形容，南管在演唱跟演奏時，就像一壺茶一樣要慢慢的去從水溫、從喉韻去體會茶的香。
王心心表示，在演出前或接受訪問前，泡一壺茶，就像是一種心靜等待的過程。「泡茶對我來說不是儀式化，而是藉這個時間沈澱一下」王心心說，近幾年來一直在嘗試，最後茶類偏好老烏龍跟老凍頂，覺得是最適合她的茶。
王心心透露，尤其演出前，她一定會喝一杯濃濃又苦的茶，然後靜坐幾十分鐘，去體會茶的甘、苦跟澀的味道。1060111
(中央社)
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