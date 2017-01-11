朱宗慶四度重返國表藝 將全力以赴
打擊樂家朱宗慶今天接下國家表演藝術中心董事長，這次是他第四度重返國表藝體系，他表示，「這是最後一次進入公家單位服務，會全力以赴」。
第一屆國家表演藝術中心董事長陳國慈屆齡提出請辭，文化部9日宣布由朱宗慶接任，國家表演藝術中心今天上午在國家音樂廳大廳舉行董事長交接典禮，由文化部長鄭麗君負責監交。
鄭麗君表示，兩廳院在30年後，有台中歌劇院、衛武營藝術中心，未來有三座國際級表演場館，相信會成為台灣連結世界的舞台，未來國表藝將承擔、整合這三座國際表演場館，期待國表藝成為行政法人的典範，也讓文化部成為行政法人催生的最佳典範。
朱宗慶去年11月才獲「國際打擊樂藝術協會名人堂」講座，過去已經三度進出國表藝、兩廳院，如今又第四度接任國表藝董事長，對這個環境不陌生，不過他也說，「這是最後一次進入公家單位服務，會全力以赴」。
他期望在還能做事情的時候繼續做，任何一項事物都是新的挑戰，也期待劇場不只是表演的地方，而是帶給民眾溫暖，「這裡是大家的，全民共享」。
陳國慈表示，在國表藝這段期間，讓她更體會到文化工作的重要性，卸下董事長職務後，她將繼續推廣她長期經營的古蹟再利用推廣工作。1060111
(中央社)
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