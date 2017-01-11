陸吸納青創人才 張小月：不是每個人都那麼順利

陸委會在今（11）日年終記者會，針對大陸近期不斷吸納我國青創人才，張小月表示，並非每個過去大陸的青創人士都那麼順利，她也特別提醒，想青創人士，大陸是一個不一樣的社會，必須評估可能存在的風險。

張小月表示，台灣也有很好的工作機會與生活環境，包括國發會、科技部、經濟部等相關部會，針對青年在台灣的就業，有很多，很好的獎勵措施，例如成立很多基金，亞洲矽谷等計畫，投資青年就業。

大陸國台辦發言人馬曉光今早在國台辦例行記者會上表示，將會促進兩岸民間各領域交流合作，推進兩岸經濟社會融合發展，包括鼓勵台灣青年來大陸學習、實習、就業、創業。

對此張小月強調，不是每一個到大陸的青創人士都很順利，大陸和我們是不一樣的社會、提醒年輕人要評估可能存在的風險。張小月表示，希望青年人留在台灣。

(工商)