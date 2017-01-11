醫企攜手傳愛 越南象腿女孩重獲新生
「感謝台灣，讓妹妹重生。」去年六月間來台進行等二階段治療的14歲越南象腿女孩阮氏巒在父親陪同下，站著感謝台灣醫療團隊和宏福企業助，讓他離開輪椅、人生邁步走；中國醫藥大學附設醫院11日舉辦記者會，阮爸爸回憶孩子就醫歷程從絕望到從獲新生，對台灣無盡的感謝。
阮氏巒一出生即因嚴重的淋巴血管瘤造成左下肢嚴畸型，無法行走，連大小便都有問題，在台灣志工發現後，中國附醫伸出援手，讓他在四年前到台灣進行３次手術，除去陰道、乙狀結腸的畸型、下肢的部分淋巴血管瘤，讓她可以正常大小便。
唯回到越南後病情又復發，越南當地醫師評估要截肢，幸好在台商宏福企業贊助250萬元讓她在到台灣接受第二階段治療，但在進行第二次血管淋巴瘤清除手術時，就在手術台發生致命的肺栓塞，緊急以葉克膜、心導管救治才恢復，並接續後續的治療。
(中時)
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