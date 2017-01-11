資方缺席 興航第六次協商仍無結果

復興航空今天上午在劍潭青年活動中心召開臨時股東會，而由北市勞動局主持的第六次強制協商也特別配合改到同一地點舉行，不過，資方代表以召開股東會由全數請假，協商進度為0，將於20日再開協商會議。

配合興航股東會，今天的協商會議原定11點舉行，11點半左右勞方代表已陸續到場，但到會議結束都不見資方現身。會後興航企業副理事長龎閔憶向現場抗議會員說明結果，並表示體諒大家抗爭已久、希望在過年前解決此事，目前仍同意上次會議主席提出的建議，即興航應多付給員工1.5個月的薪水，和會員每人10萬元行政費。

(中時)