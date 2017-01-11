首度嘗試 王心心新作要讓觀眾參與
南管演奏家王心心總是會挑戰許多不同的嘗試，讓南管有令人意想不到的新風貌，今年王心心的最新作品「普門品」，將首度嘗試讓觀眾一起參與演出。
成長於中國大陸福建泉州南管世家的王心心，2003年在台灣成立「心心南管樂坊」，致力恢復清音雅樂傳統，長年累積的音樂素養及演出功力，堪稱台灣南管純正代表。
但王心心不固守舊局，在深厚的專業上追求更高的藝術突破，從曲風的實驗、題材的擴張、到燈光舞台的現代設計，每年都讓南管演出有令人意想不到的風貌。
今年王心心1月即將在台灣戲曲中心表演的新作品「普門品」，將首度嘗試跟觀眾互動。
王心心說，從小就聽媽媽在念普門品，普門品也是信佛很熟悉的經文，因此才選擇將普門品譜成南管曲。
不過由於普門品很長，因此王心心只截取偈頌後面的段落，這次在創作普門品時，原本也是拿現有的曲牌來唱，但總是覺得不夠莊重，因此選了2種南管的譜結合演奏。
王心心說，因此當中選用了一段重複旋律，這段旋律也就像是觀世音普薩，像是一種信念，提醒聽眾只要心存善念跟觀世音菩薩，就可以得到平安跟解脫。
「希望民眾可以一起參與」，王心心表示，演奏中每個段落她都會念「南無觀世音菩薩」，希望民眾可以一起來念誦。她也坦承是種冒險嘗試的做法，因此很擔心現場觀眾的反應。
王心心指出，這部分沒有辦法先跟觀眾排練好，所以她也有安排樁腳，希望可以帶動觀眾一起來唱念。
「這次真的有很多不一樣」，王心心說，除了在曲子跟演出方式有不同嘗試外，舞台也不走過去的唯美風格。王心心表示，南管跟佛教對她來說，都是生活中的一部份，都是她的信仰。
「透過兩者結合，希望讓觀眾接觸到兩者」，王心心表示，希望民眾在學佛時，可以接觸到南管音樂，在聆聽南管時，也把信仰帶進來。1060111
(中央社)
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