義助兩岸癌童 邱伯安舉辦圓夢回顧畫展

傳愛博士邱伯安今天拿出50幅得意的畫作，提供給各界購買收藏，盼能替台灣、山西等兩岸近60多萬位弱勢癌童圓夢。

為了義助台灣1萬多位、中國大陸60萬多位癌童，周大觀文教基金會今天舉行「畫別寒冬．傳愛兩岸－傳愛博士邱伯安榮獲全球生命文學創作獎章暨嘉惠兩岸癌童圓夢回顧展」，邱伯安等出席貴賓分別敲鑼為畫展祝福。

邱伯安隱居美國創辦「中國藝術研究所」，默默義助近2萬名非洲貧童上學圓夢，這次畫展，邱伯安拿出50幅得意畫作義賣。他說，他的畫作中西合併，如果大家沒有給他愛跟關懷，畫作裡生命的能量就不會出來。

「畫別寒冬．傳愛兩岸－傳愛博士邱伯安榮獲全球生命文學創作獎章暨嘉惠兩岸癌童圓夢回顧展」展期即日起到22日止，在台北中正紀念堂三樓志清廳展出。1060111

(中央社)