逆轉一例一休 新光醫院加發獎金餐券
一例一休衝擊，醫護人力將成醫療院所重要資源。新光醫院今天表示，除了約3個月年終獎金外，將加發5000元獎金及飯店自助餐券，感謝護理及各職類基層同仁付出。
新光醫院行政副院長洪子仁今天表示，醫院近年正面臨因勞動法令修改而產生的連續性人力挑戰狀況，從今年一例一休甚至2年後的住院醫師全面納入勞基法等，醫院在人力資源方面，不僅人力成本大幅上升，還可能面臨人力不足或招募不易情況。
洪子仁說，醫護及各職類人員是醫院重要的人力資源，考量醫院未來競爭力及招募人才的吸引力，今年年終獎金除原先規劃的3至3.75個月外，將加發新台幣5000元獎金及2張飯店自助餐券，感謝同仁去年努力順利通過醫學中心評鑑，以及護理及各職類基層同仁辛苦付出。
洪子仁指出，近年新光醫院積極招募優秀人才，提供電影欣賞會、醫護宿舍提供泳游池、健身房、岩盤浴等休閒娛樂設施，盼打造幸福醫院，並提供中午10元便當，減少員工餐費負擔，盼優秀人才加入為民眾健康打拼。1060111
(中央社)
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