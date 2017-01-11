北市7萬公務員個資外洩案 監委要查

台北市政府資訊局去年花大筆經費自行開發設計「薪資發放管理系統」，導致7萬公務員個資上網曝光。監察委員高鳳仙今天表示，這對公務員權益恐有重大影響，因而申請自動調查。

監委高鳳仙表示，據媒體報導，台北市政府資訊局去年花大筆經費自行開發設計「薪資發放管理系統」，提供各機關出納人員處理薪資發放、考績等業務，該系統處理市府轄下機關、學校及台北市議會約7萬餘人的薪資發放，但有位市府職員於今年1月10日利用yahoo奇摩搜尋引擎時，竟發覺以「台北市員工薪津清冊」關鍵字，就可搜出全北市公務員的個資，7萬多名公務員姓名、薪資、帳號等個資遭上網曝光。

高鳳仙說，資訊局雖已緊急關閉網路連結，但對於公務員權益恐有重大影響，因而申請自動調查。

高鳳仙指出，調查方向包括有多少公務員個資被上網曝光、有無被他人不當取得或加以利用、上網曝光原因係遭駭客入侵或是網站設計疏失、市府對於系統設計、系統管理、曝光事後處理有無違失等。

高鳳仙說，中央及地方政府對於公務員個資的資料蒐集及管理維護有無明確規範及標準作業程序、對於個資外洩有無有效因應對策等。希望市政府能亡羊補牢，建立更妥善的公務員個資管理制度。1060111

(中央社)