吃多了農藥重金屬 蝙蝠搞迷航
台灣師範大學研究指出，蝙蝠捕食吃了農藥的昆蟲後，體內累積的重金屬，可能影響大腦內的定位導航系統和記憶學習功能，導致「迷航」，危及族群生存。
台師大生命科學系教授吳忠信帶領的研究團隊，投入蝙蝠回聲定位20餘年，近期發表的論文刊登於期刊「Neuroreport」，獲得學界關注。
蝙蝠引以為傲的「回聲定位」能力，常是科幻小說和電影的題材。但研究團隊卻發現，台灣一些地區的蝙蝠常會「迷航」，飛行路徑變得紊亂。
吳忠信表示，蝙蝠對農業提供很高價值的生態服務，例如協助植物傳粉、防治植物病蟲害，蝙蝠的糞便「夜明砂」也是很好的磷肥來源，許多有機農業都在推廣。
然而，研究團隊發現，蝙蝠在捕食昆蟲時，農藥益達胺和高劑量重金屬錳也會透過生物累積，進而不斷堆在蝙蝠體內，達到一定的量後，會損傷蝙蝠腦部的神經元，破壞回聲定位系統。
吳忠信以台灣葉鼻蝠做實驗，發現吃下過量重金屬的蝙蝠，飛行時發出的超聲波聲譜變得殘缺不全。研究團隊再以特製的飛行軌跡分析儀監測，並利用攝影機拍攝裝在蝙蝠身上的LED小燈泡軌跡，發現蝙蝠原本有規律的飛行路徑變得紊亂，甚至喪失捕捉昆蟲的能力。
吳忠信說，近幾年來各地蝙蝠洞的蝙蝠數量都有降低，合理推測與環境中充滿污染源有關，蝙蝠是很好的「生物指標」，可以讓人類了解生活環境中究竟充斥著哪一些環境毒物。
吳忠信希望透過研究，讓社會大眾正視環境污染的嚴重性，降低農藥的使用和控制污染，讓人類學習如何和周邊生物共生共存。1060111
(中央社)
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