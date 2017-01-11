晶片檢測糖尿病 只要30分鐘就知結果

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糖尿病患者有福了！清華大學與成功大學開發微流體晶片偵測系統，具大幅減少試劑用量、分析過程僅30分鐘等優點，可望成為未來糖尿病患者自我檢測和家庭檢測工具。

在科技部經費支持下，由清華大學動力機械工程學系教授李國賓、光電工程研究所教授李明昌與成功大學醫學檢驗生物技術學系教授謝淑珠等人執行「糖化血色素適體在糖尿病檢測的應用研究計畫」，為結合清大尖端為流體生醫晶片技術開發以及成功大學臨床試驗的研究成果，今天召開記者會對外發表。

近年來糖尿病已高居國人十大死因第 5名，估計全台糖尿病病患人口已超過百萬人，而傳統以抽血方式及大型糖化血色素分析儀檢測糖化血紅素，需耗時至少120分鐘，且病人必須至大型醫院進行檢測。

清華大學與成功大學研究團隊這次開發的微流體晶片偵測系統具有大幅減少試劑使用量、分析過程僅需30分鐘、避免人為誤差的干擾等優點，極具產業開發價值，可望成為未來糖尿病患者自我檢測和家庭檢測的工具。1060111

(中央社)