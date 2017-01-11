遼寧號過台海 蔡英文召開越洋會議掌握動態
針對中國遼寧號動態，總統府發言人黃崇諺表示，蔡總統是在台北時間的10時35分（當地晚間8時35）、10時53分（當地時間8時53）在尼加拉瓜下榻飯店分別致電國安會副秘書長陳俊麟及國防部長馮世寬，主要是聽取他們有關中國艦隊相關最新動態，也包括國防部目前相關偵監、位置，以及其他最新因應作為。
黃崇諺說，總統在聽完簡報後也做了指示，請國安團隊以及國防部確實並密切持續掌握相關的動態，同時就各項因應作為也要切實做到位。
黃崇諺說，總統主要請這兩個單位要把相關工作做到位，最主要希望透過國安單位、國防部的努力，可以安定民心，另外，總統在聽完簡報之後，也知道這些相關作為也都有確實做好，所以她也請國人放心，國安團隊包括政府也會全力守護我們國家的安全。
(中時)
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