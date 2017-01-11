中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

遼寧號穿台海 張小月：該做會做 不必過度緊張

旺報
點閱98
我要評比
2/10
遼寧號北返
在南海進行遠航訓練的大陸航母遼寧號已動身北返，我空軍戰機升空監控。（中新社）

對於中共解放軍航空母艦遼寧號通過台灣海峽，陸委會主委張小月11日表示，國安團隊都有很好掌握，沒必要過度恐慌，也強調任何威脅對兩岸關係沒有正面幫助，「該做的事情我們會做，不該做的事情我們不會做」，兩岸還是要相互釋出善意，相向而行。

陸委會主委張小月11日在年終記者會上被問到遼寧艦通過台海的評估及立場，張小月表示，遼寧號的行動，國安團隊都有非常好的掌握，總統也在第一時間得到訊息，國防部也加以監控，會把相關狀況在適當時間跟國人政府有充分能力捍衛國家安全，沒有必要過度恐慌。

張小月說， 我們有信心很好掌握，不必過度緊張，「該做的事情我們會做，不該做的事情我們不會做」，她強調任何威脅對兩岸關係沒有正面幫助，兩岸還是要相互釋出善意，相向而行，共同謀求台海和平安定。

(旺報)

關鍵字：張小月遼寧號
點閱98
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。