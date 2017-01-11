遼寧號穿台海 張小月：該做會做 不必過度緊張
對於中共解放軍航空母艦遼寧號通過台灣海峽，陸委會主委張小月11日表示，國安團隊都有很好掌握，沒必要過度恐慌，也強調任何威脅對兩岸關係沒有正面幫助，「該做的事情我們會做，不該做的事情我們不會做」，兩岸還是要相互釋出善意，相向而行。
陸委會主委張小月11日在年終記者會上被問到遼寧艦通過台海的評估及立場，張小月表示，遼寧號的行動，國安團隊都有非常好的掌握，總統也在第一時間得到訊息，國防部也加以監控，會把相關狀況在適當時間跟國人政府有充分能力捍衛國家安全，沒有必要過度恐慌。
張小月說， 我們有信心很好掌握，不必過度緊張，「該做的事情我們會做，不該做的事情我們不會做」，她強調任何威脅對兩岸關係沒有正面幫助，兩岸還是要相互釋出善意，相向而行，共同謀求台海和平安定。
(旺報)
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