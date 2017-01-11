興航臨時股東會爆衝突 工會代表破壞門把遭逮
復興航空今天上午在士林區劍潭活動中心召開臨時股東會，興航企業工會與其他聲援團體大約80名，早上9點開始後，工會成員不滿復興航空惡性倒閉，欲進入股東會內表達意見，遭到警方制止，雙方爆發推擠。
過程中，自稱是興航企業工會聘請的顧問，30多歲男子姚光祖見活動中心四周出入大門上鎖，不斷拉扯，其中一片門把應聲脫落，經活動中心羅姓管理員提出毀損告訴，警方製作完筆錄，請示檢察官後已經讓姚離開警局。
股東會從早上9點開始，抗議人士中有8名持股東委託書，進入現場聆聽會議進行，股東會到11點12分結束，接近中午時，市政府官員在現場舉行勞資雙方協商會議，但僅勞方出席，資方並沒有派員參加，員工則輪流發表意見。
(中時)
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