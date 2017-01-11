司法節研討會 邱太三再提保全羈押
法務部長邱太三今天參加司法節學術研討會說，每年法院判決確定的案件中，近2萬5000人是由法院地檢署執行科以「通緝」終結，這讓正義無法貫徹，保全羈押制度是解決方法之一。
法務部指出，每年1月11日為司法節，法務部與司法院每年均於本日舉辦學術研討會，邀集學者、專家及實務工作者共同討論；然而，今年的學術研討會除依往例，由法務部、司法院參與辦理，更有中華民國律師公會全國聯合會共同參加。
邱太三致詞時指出，每年有50萬件被告終結的案件，約有3.6%的比例因通緝終結；法院判決確定案件中，每年有13.8%、約2萬5000人，是由法院地檢署執行科通緝終結，這樣的結果嚴重打擊司法威信，應設法解決。
邱太三說，逃亡通緝犯衍生出許多社會不安因子，更可能騷擾證人和被害人，這樣的結果是不會讓人民滿意；該如何讓正義可以貫徹？法務部提出羈押防逃的「保全羈押制度」，希望參考先進國家的刑事訴訟制度，修改我國刑訴制度，保障訴訟程序順利進行，讓判決結果可以有效執行。
法務部也說，為重塑司法公信、導正應重視司法判決結果的觀念，自民國105 年以來即不斷呼籲應儘速修正刑事訴訟法，規定宣判時被告有到庭義務、判處一定刑期者，法院應進一步審酌是否羈押等。1060111
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。