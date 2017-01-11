司法節研討會 邱太三再提保全羈押

法務部長邱太三今天參加司法節學術研討會說，每年法院判決確定的案件中，近2萬5000人是由法院地檢署執行科以「通緝」終結，這讓正義無法貫徹，保全羈押制度是解決方法之一。

法務部指出，每年1月11日為司法節，法務部與司法院每年均於本日舉辦學術研討會，邀集學者、專家及實務工作者共同討論；然而，今年的學術研討會除依往例，由法務部、司法院參與辦理，更有中華民國律師公會全國聯合會共同參加。

邱太三致詞時指出，每年有50萬件被告終結的案件，約有3.6%的比例因通緝終結；法院判決確定案件中，每年有13.8%、約2萬5000人，是由法院地檢署執行科通緝終結，這樣的結果嚴重打擊司法威信，應設法解決。

邱太三說，逃亡通緝犯衍生出許多社會不安因子，更可能騷擾證人和被害人，這樣的結果是不會讓人民滿意；該如何讓正義可以貫徹？法務部提出羈押防逃的「保全羈押制度」，希望參考先進國家的刑事訴訟制度，修改我國刑訴制度，保障訴訟程序順利進行，讓判決結果可以有效執行。

法務部也說，為重塑司法公信、導正應重視司法判決結果的觀念，自民國105 年以來即不斷呼籲應儘速修正刑事訴訟法，規定宣判時被告有到庭義務、判處一定刑期者，法院應進一步審酌是否羈押等。1060111

(中央社)