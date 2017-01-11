陸客來台減80萬人次 台客赴陸人次增
中國大陸國台辦發言人馬曉光今天表示，大陸鼓勵支持兩岸「三通」的態度明確，只要兩岸關係和平發展局面不進一步惡化，「小三通」應能正常運轉下去。
馬曉光並公布，據不完全統計，2016年台灣居民到大陸573萬人次，比2015年增加30萬人次，年增4.2%；大陸居民赴台灣361萬人次，比2015年減少近80萬人次。
他表示，2016年大陸居民赴台旅遊較2015年減少14.4%，為8年來首次下滑。
大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會。有陸媒記者提問時說，面對兩岸關係新變化，業界對上路已16年的「小三通」未來存有疑慮，以此要求馬曉光評論。
馬曉光表示，大陸鼓勵和支持兩岸「三通」的態度是明確的。「小三通」開通以來，特別是2008年以來，為兩岸的人流、物流發揮非常重要的作用。
他說：「未來只要兩岸關係和平發展的局面不至於進一步惡化，我想還是應該能夠正常運轉下去。」
對於媒體報導陸方有意從今年起逐漸縮減甚至中斷「小三通」或「大三通」，馬曉光說，這只是「台灣媒體上的一些猜測性的說法」，不予評論。
他表示，今年兩岸關係發展面臨的不確定因素增加，風險挑戰增大。大陸將繼續堅持「九二共識」，反對任何形式的台獨，並研究推出有利於台灣民眾到大陸學習、就業、創業、生活的政策措施。1060111
(中央社)
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