海倫清桃形象重挫 經紀公司說話了

海倫清桃彷彿八點檔連續劇的故事，已造成形象重挫，也令社會大眾反感。(圖取自海倫清桃臉書)

海倫清桃8日與老公召開記者會，坦承從家世、學歷、年紀到婚姻全是造假，今《壹週刊》報導，記者會前一天，她與一名小鮮肉牽手逛街，與記者會聲淚俱下的模樣相較，格外諷刺。而她今天也爆出家暴新聞，她早上表示，現在住在外面，經紀公司每天會派人去看她，目前安全，不過因為匆忙跑，所以身上沒什麼東西。她老公戴先生則未回應。

海倫清桃彷彿八點檔連續劇的故事，已造成形象重挫，也令社會大眾反感，她的經紀公司民視鳳凰今早也做出回應：「這已經是家務事，鳳凰藝能先協助海倫清桃研擬怎麼透過法律途徑處理，目前不便對外發言，謝謝大家關心。家務事不值得再浪費社會資源，深感抱歉，不再回應。這段期間，經紀公司將停止海倫清桃所有對外演藝通告，待水落石出後再做安排。」

(中時)