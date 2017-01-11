新北今年多項措施 讓機車好好行

新北市的機車高達218萬輛，市民每天超過四成使用機車，交通局預計今年4月底前，將20處2車道禁行機車路段，全數開放機車行駛，並將橋梁機車專用道標線改採高抗滑。

交通局表示，機車是新北市民最重要的交通工具，不過其佔所有肇事比例也超過55%，交通局對於機車安全相當重視，去年進行車道調整(大空間)、左轉專用車道(好左轉)及改採高抗滑標線(高抗滑)措施，期能保障機車族友善、合理、安全的行駛空間。

交通局說，目前道路配置單向2快車道及1慢車道，通常內側車道為禁行機車，而機車行進時常為閃避路邊違停或公車、計程車停靠，而駛入禁行機車車道遭取締或發生事故。

交通局去年擇定7處路段進行車道重新配置，即磨除快慢車道線調整為2車道，讓機車得以行駛內側車道，增加行車空間。

另外，在T字路口部分，因規定機車須兩段式左轉，但受限路口較狹窄常有待轉區空間不足，或有與直行車輛動線衝突問題，故在道路寬度允許下，規劃了機車左轉專用道配合專用號誌來加以紓解，總計完成16處的機車左轉專用道。

交通局表示，現行道路標線抗滑係數，中央規範為45BPN，不過，在下雨天機車行駛會有打滑情形，新北市政府去年開始在機車量較高的橋梁、路段提高標線的抗滑性達到65BPN，即與柏油相當，提升機車行車安全，目前總計完成16處。

交通局表示，前述改善成效相當不錯，106年度將再擴大辦理，針對目前新北市境內2車道內側車道尚維持禁行機車的20處路段，將於4月底前全數開放機車行駛，也會檢討全市110處T字路口機車待轉區，預計再增繪10處左轉專用道。

高抗滑標線部分，將完成14條橋樑機車道改繪，包含雙北跨市5座橋樑，新北市養工處也會持續就道路大範圍重鋪全面採用高抗滑標線。1060111

(中央社)