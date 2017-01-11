武松比喻打貪 陸媒創意宣傳受歡迎

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中國大陸廣東省南方日報等陸媒近日制作系列「武松來了」打貪影音節目，意外地受到歡迎，點擊率2天內即超過1000萬次。

由廣東省紀委宣傳部、南方日報等聯合推出的廣東首個反腐題材脫口秀節目「武松來了」於9日首發後，引起廣泛關注。

報導表示，截至10日晚上9時，據不完全統計，第一集節目「落馬貪官擺的那些『風水局』」影音節目、圖文報導的全網點擊量已超過1000萬次。

「武松來了」一共有5集，節目中將有多名落馬官員首次出鏡懺悔。

據報導，第一集節目的影音畫面長達5分鐘，首次披露深圳市委前常委、政法委書記蔣尊玉家中的佛堂，以及廣州白雲機場股份有限公司前黨委委員、副總經理徐向東辦公室的風水局。

節目推出後，隨即被大陸各新聞網站、用戶端大量轉載。

報導表示，有網友認為，「武松來了」不板著臉空說教、不唱高調，站在挽救幹部的角度來勸導黨員幹部，生動地以案說紀，讓人對廉潔教育模式有新認識。1060111

(中央社)