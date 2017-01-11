百年糖廠新風貌 地獄垂降高空攀爬
由舊仁德糖廠改裝打造的十鼓文創園區，去年利用閒置的蔗渣儲存室設置15公尺高的透明溜滑梯，廣受年輕族群歡迎。滑梯旁增設的高空垂降與攀爬設備今天啟用，老糖廠再添新風貌。
十鼓文創園區創辦人謝十表示，鼓樂表演藝術雖是園區的核心，但多元推廣與多元體驗也是很重要的發展趨勢。十鼓持續思考如何連結新一代族群與表演藝術、及老糖廠間的情感關係，便想到利用閒置空間來與極限體驗運動結合。
謝十表示，去年以舊蔗渣儲存室空間打造的15公尺超高極速溜滑梯，開放近1年來已吸引近9萬人次體驗。其中有不少年輕族群，就是衝的這個設施而來到園區，才順便接觸到了鼓樂表演藝術。
他說，許多人原本不了解鼓樂，也不曉得老糖廠的文化價值，透過這項設施的魅力，的確讓更多年輕族群對表演藝術和文化故事有了興趣。
謝十表示，為了讓極限體驗更全面，這次透用蔗渣儲存室的一面15公尺高牆，設置了「地獄垂降」；還有以蔗渣輸送帶改全的「高空攀爬」兩項設施，搭配原本的極速溜滑梯，讓體驗的遊客彷彿化身電影中的特務角色，來一趟驚險刺激之旅。
他說，這項設施取名為「十鼓新三鐵」，希望啟用後能夠為這座百年舊糖廠再造生命體驗的新高峰。1060111
(中央社)
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