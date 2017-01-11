張小月：化危機為轉機 盼兩岸展現新意
陸委會主委張小月今天表示，新的一年，期盼陸方理性思考，一起努力建構兩岸互動的新模式；政府也會努力「化危機為轉機」，希望雙方都能「把握契機、展現新意」。
行政院大陸委員會今天舉行年終記者會，陸委會主任委員張小月在致詞時作上述表示。她並說，兩岸近30年交流經驗證明，雙方有能力、有智慧可以找到和平共處之道。
張小月指出，儘管過去一年兩岸主客觀情勢發生變化，但正讓兩岸有機會稍微停下腳步、靜下心來，檢視與省思過去兩岸互動交流的問題，相信重新調整步伐後再出發，將可為兩岸關係打造真正可長可久的穩固基礎。
她表示，新的一年，會努力「化危機為轉機」，希望雙方都能「把握契機、展現新意」，為台海和平繁榮交出更好的成績。
張小月表示，展望未來，政府仍將在中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律的基礎上，謹慎妥處兩岸事務。期盼中國大陸方面理性思考、發揮智慧，以兩岸民生福祉為念，攜手努力建構兩岸互動的新模式。
在回顧陸委會2016年工作內容時，張小月提出4項重點報告，包括維持兩岸和平穩定發展、努力維繫兩岸已簽署協議正常運作、增進與縣市政府合作，及提升陸生與陸配權益，以及持續推動台港澳合作議題協商。
在台港澳合作議題協商方面，張小月說，「港澳條例第29條之1」草案及「台灣與澳門避免航空企業雙重課稅協議」，已於去年底完成初審，未來通過後將可明確與港澳互免海空運稅捐的法源依據，有助空運業者發展。1060111
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。