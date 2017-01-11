張小月：化危機為轉機 盼兩岸展現新意

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陸委會主委張小月今天表示，新的一年，期盼陸方理性思考，一起努力建構兩岸互動的新模式；政府也會努力「化危機為轉機」，希望雙方都能「把握契機、展現新意」。

行政院大陸委員會今天舉行年終記者會，陸委會主任委員張小月在致詞時作上述表示。她並說，兩岸近30年交流經驗證明，雙方有能力、有智慧可以找到和平共處之道。

張小月指出，儘管過去一年兩岸主客觀情勢發生變化，但正讓兩岸有機會稍微停下腳步、靜下心來，檢視與省思過去兩岸互動交流的問題，相信重新調整步伐後再出發，將可為兩岸關係打造真正可長可久的穩固基礎。

她表示，新的一年，會努力「化危機為轉機」，希望雙方都能「把握契機、展現新意」，為台海和平繁榮交出更好的成績。

張小月表示，展望未來，政府仍將在中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律的基礎上，謹慎妥處兩岸事務。期盼中國大陸方面理性思考、發揮智慧，以兩岸民生福祉為念，攜手努力建構兩岸互動的新模式。

在回顧陸委會2016年工作內容時，張小月提出4項重點報告，包括維持兩岸和平穩定發展、努力維繫兩岸已簽署協議正常運作、增進與縣市政府合作，及提升陸生與陸配權益，以及持續推動台港澳合作議題協商。

在台港澳合作議題協商方面，張小月說，「港澳條例第29條之1」草案及「台灣與澳門避免航空企業雙重課稅協議」，已於去年底完成初審，未來通過後將可明確與港澳互免海空運稅捐的法源依據，有助空運業者發展。1060111

(中央社)