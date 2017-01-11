台北年貨大街8大商圈 遊逛指南供索取

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農曆新年將至，台北市商業處今天宣布，迪化年貨大街13日起跑，而台北年貨大街今年集結8大商圈、107家優惠店家，並提供4萬本「遊逛指南」小冊子免費索取。

商業處表示，台北年貨大街活動今年以「分享年味‧心團圓」為主題，號召各大商圈共同打造台北年貨城，其中迪化年貨大街從13日至26日規劃辦理一系列精彩活動。

台北市長柯文哲致詞時說，有許多外籍友人來台工作、留學無法在年節返鄉與親人團員，為讓外籍朋友在過年期間體驗台灣濃厚過年氛圍，今年號召市民接待外籍朋友一起回家團圓，宣揚台北為國際友善的城市。

他表示，今年有8個商圈參與年貨大街活動，並有200家友善店家，特別針對駐台工作者、新住民、移工、外國遊客等外籍人士，提供英、日、韓文的大稻埕年味小旅行，期盼大家都能感受到台灣的年節團圓氣氛。

今年台北年貨大街以「金雞豐羽」的涵義設計活動視覺，年貨大街發財金也邁入第10個年頭，樣式推陳出新，今年設計概念取雞年雞蛋圓滿意象，呈現立體便條紙的金雞蛋發財金，屆時會在年貨大街發放給民眾。

商業處說，除迪化街採買年貨外，榮濱商圈、後車站商圈、華陰街商圈、台北地下街、寧夏商圈、沅陵街商圈、四平商圈共8處年貨商圈，紛紛推出年節應景商品。

商業處表示，今年也推出4萬本的「台北年貨大街遊逛指南」，從13日開始發放，民眾可在雙北旅遊服務中心、台北市各區區公所、高鐵索取。1060111

(中央社)