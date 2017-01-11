4月女嬰昏迷送醫 案情逆轉父坦承施暴
苗栗縣一名4個月大女嬰5日昏迷送醫，院方懷疑受虐，父親原供稱是哥哥抱起妹妹不慎摔落地面，經警方進一步訊問，案情大逆轉，父親坦承因女兒哭鬧，下手施暴。
女嬰於5日上午10時許，由消防局救護車送抵頭份市為恭醫院，當時已經沒有呼吸心跳，經搶救恢復仍呈現重度昏迷，當天下午轉送中國醫藥大學，目前仍在加護病房觀察中。
為恭醫院指出，家屬第一時間向護理人員表示，女兒從高約50公分的床上摔落地面導致受傷，但醫師經腦部斷層掃描發現，女嬰頭部有新舊不同傷痕，懷疑受虐，立即通報警方及縣府。社工人員查訪時，家人均口徑一致稱案發時媽媽外出，父親離開房間上廁所，3歲的哥哥在床上遊戲過程中，「不小心踢到妹妹」導致女嬰跌落床下。
直到9日，中國醫藥大學兒童醫院發布兒童醫學統計，公布多起疑因疏失或受虐嬰幼兒個案，其中包含這名黃姓女嬰，警方為求慎重，再度約談女嬰的黃姓父親到案說明，案情大逆轉。
32歲黃父坦承，獨自照顧女兒時，因無法忍受哭鬧，先打了女嬰兩巴掌，結果哭鬧更兇，一時情緒失控，將她高舉丟往床邊，意外摔落地面；警方訊後依殺人未遂、違反兒少法以及家暴法，將黃男函送地檢署偵辦。
苗栗縣政府社會處指出，黃家還有3個分別8歲、5歲和3歲的兒子，黃母患有輕度智能障礙，平日全靠黃父打零工維持生計，收入不穩定，去年長子還被通報為中輟，已列入高關懷家庭。
社會處表示，目前由黃母在醫院照顧女嬰，3個兒子分別由阿姨、外祖父母協助照顧，除先申請暫時保護令外，也不排除評估安置。1060111
(中央社)
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