馬公燒炭自殺疑案 檢待患者穩定後瞭解

澎湖馬公民宅2戶5口燒炭自殺疑案，其中23歲陳姓女子，經醫院搶救，復原情況良好，已拔除呼吸器，但仍需加護病房觀察，承辦檢察官彭師佑將待傷者穩定後進一步訊問，解開燒炭真正原因。

至於目前仍在加護病房的25歲蔡姓女子，幾於陷入重度昏迷，無意識反應，情況不樂觀，家屬仍抱持希望，全力搶救。

澎湖地檢署主任檢察官劉俊良表示，燒炭自殺的木炭等材料，證實是其中1名死亡的婦人所購買，由於警方採樣檢體，法醫研究中心的檢體結果尚未寄回，承辦檢察官彭師佑也將等陳姓女子身體狀況較穩定時，再作進一步的訊問，與其他相關採證資料送驗後，才可望一併釐清案情，讓燒炭自殺疑案真相大白。

馬公三多路一戶民宅6日晚傳同戶屋內有2戶5女集體燒炭自殺疑案，當晚被警消送醫時，全數陷入重度昏迷，分送三總和澎湖醫院急救，其中最年輕的18歲陳姓女子搶救不急不治，55歲陳王姓和53歲蔡陳2名婦人則在7 日晚間亦先後宣告不治。

至於在澎湖醫院救治的25歲蔡姓和23歲陳姓2名女子，其中蔡姓女子情況愈來愈不太樂觀，院方仍全力救治；不過，23歲陳姓女子，在加護病房癒後恢復良好，並已拔除呼吸器，清醒亦可自主呼吸，但仍需在病房持續觀察。1060111

(中央社)