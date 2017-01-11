陸：承認九二共識 兩岸重啟對話沒問題
針對美國勸說中國大陸恢復與台灣對話，大陸國台辦發言人馬曉光今天表示，只要承認「九二共識」歷史事實，接受「兩岸同屬一中」核心意涵，兩岸重啟對話談判不是問題。
總統蔡英文出訪中美洲，8日過境美國休士頓時會晤美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）。據轉述，美方注意到兩岸關係目前情況，正持續向中國大陸方面勸說，希望能恢復兩岸對話。
大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光回應陸媒提問時說，美方一直對2008年以來兩岸雙方致力於對話談判、維護台海地區的和平穩定表示讚賞。
他表示，美方人士也應該明白，能夠開展和持續這一對話談判的基礎是堅持「九二共識」。「因此，只要承認『九二共識』這一歷史事實，接受『兩岸同屬一中』的核心意涵，兩岸重啟對話談判不是問題。」
另外，蔡總統過境休士頓期間會見美方多名政要，包括美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）、德州州長艾波特（Greg Abbott），並與美國聯邦參議員馬侃（John McCain）通電話。
馬曉光對此重申，大陸堅決反對建交國和台灣進行任何形式的官方接觸，堅決反對在國際上製造「兩個中國」、「一中一台」的言行。
他表示：「台灣問題是中方的核心利益。我們希望美國方面的有關人士能夠恪守『一個中國』政策和中美三個聯合公報的原則，慎重、妥善處理涉台問題，以免損害中美關係大局，進一步衝擊台海和平穩定。」1060111
(中央社)
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