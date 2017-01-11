幫助流浪動物絕育 春聯紅包袋滿溢愛心

台灣流浪貓咪為數眾多，許多民間協會自發性幫助貓咪絕育。台灣之心愛護動物協會將駐紮外島替貓咪絕育任務當作主軸，設計出不同紅包跟春聯，盼民眾一同響應幫助貓咪絕育。

台灣之心愛護動物協會今年以駐紮任務作為設計主軸，推出2款春聯、6款紅包袋，分別以2014年前往澎湖望安島駐紮，針對島貓進行「捕捉，絕育，打疫苗，回置」，2015年及2016年將範圍擴大為澎湖七美、將軍澳、馬公本島及恆春等地的駐紮任務做為插圖。

駐紮任務裡，澎湖望安是第一個選定駐紮的離島，也是奠定駐紮運作重要的開始。紅包袋「望心平安」設計也充滿著澎湖望安名產，另一款設計「望安貓咪看夕陽」則是畫出島貓們踩著澎湖特有咕咾石建築，雖然無憂無慮、愜意但需要面對生活威脅的真實生活。

台灣之心愛護動物協會表示，礙於春聯及紅包袋的需求，都盡量以喜氣、溫馨為主做設計，每賣出30包紅包袋就可以幫助一隻犬貓絕育，希望民眾可以一同響應幫助流浪動物。1060111

(中央社)