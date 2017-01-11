幫助流浪動物絕育 春聯紅包袋滿溢愛心
台灣流浪貓咪為數眾多，許多民間協會自發性幫助貓咪絕育。台灣之心愛護動物協會將駐紮外島替貓咪絕育任務當作主軸，設計出不同紅包跟春聯，盼民眾一同響應幫助貓咪絕育。
台灣之心愛護動物協會今年以駐紮任務作為設計主軸，推出2款春聯、6款紅包袋，分別以2014年前往澎湖望安島駐紮，針對島貓進行「捕捉，絕育，打疫苗，回置」，2015年及2016年將範圍擴大為澎湖七美、將軍澳、馬公本島及恆春等地的駐紮任務做為插圖。
駐紮任務裡，澎湖望安是第一個選定駐紮的離島，也是奠定駐紮運作重要的開始。紅包袋「望心平安」設計也充滿著澎湖望安名產，另一款設計「望安貓咪看夕陽」則是畫出島貓們踩著澎湖特有咕咾石建築，雖然無憂無慮、愜意但需要面對生活威脅的真實生活。
台灣之心愛護動物協會表示，礙於春聯及紅包袋的需求，都盡量以喜氣、溫馨為主做設計，每賣出30包紅包袋就可以幫助一隻犬貓絕育，希望民眾可以一同響應幫助流浪動物。1060111
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。