中共中宣部：打造有競爭力新型主流媒體
掌管意識形態宣傳的中共中央宣傳部部長劉奇葆日前表示，要打造一批形態多樣、競爭力強的新型主流媒體，除了運用最新的科技，還要將知名記者、評論員等打造成「網紅」。
劉奇葆5日在推進媒體深度融合工作座談會上發表講話，顯示大陸對新媒體發展的重視，中共黨媒人民日報11日摘發了部分內容。
劉奇葆提到當前大陸的紙媒發行和廣告連續下滑，不少都市類媒體收入「斷崖式」下跌，廣播電視的收入也在下降，導致媒體人才流失，傳統主流媒體必須推進與新媒體的深度融合，才能持續發展。
他說，大陸的手機新聞用戶已經超過5億，占網民總數的70%以上，因此確立行動媒體優先的發展戰略，此外，必須強化全媒體人才培養，也要重採、編、發的流程和執行方式，這是媒體深度融合最需要突破的難點。
在平台應用方面，劉奇葆說，要善於運用微博、微信、短片、微電影、微動漫等方式，推出更多「微內容、微信息」，方便民眾利用碎片化時間閱讀。
在技術研發放面，他提到要密切關注5G傳輸、增強現實、物聯網、可穿戴設備等前沿技術發展，並研究適用於新聞領域的個性分析、即時推送、機器人寫作等技術應用。
在人才方面，除了現有人才必須轉型，還要推動名記者、名編輯、名評論員、名主持人到新媒體平台上開辦原創欄目，培育品牌公號，成為「網紅」。1060111
(中央社)
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