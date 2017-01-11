南北美食大戰 卓冠廷：美食之都在台中

台北、台南哪裡才是美食之都？台中市新聞局長卓冠廷今天表示，此事一出就讓很多台中人感到疑惑，覺得根本無須「南北大戰」，因為台中如果參戰，台北、台南恐怕只能爭第二。

卓冠廷在臉書(Facebook)上說，日前台北市觀光傳播局長簡余晏公然向台南下戰帖，「喊聲」台北才是美食之都，結果台中的公益路美食大道笑了、逢甲夜市笑了、豐原廟東夜市笑了、忠孝夜市笑了，還有第二市場、第五市場、建國市場全都笑了，因為台中才是真正的美食天堂，各地夜市、市場更是美食匯集地。

卓冠廷提到，「南北吃飽，台中吃巧」，台中的飲食與糕餅文化，累積了百年歷史內涵，最能顯示飲食文化的精巧。

他也舉例，逢甲夜市就是台灣最多創意美食的試驗場，推陳出新的創意料理，挑戰所有「夜市小當家」的極限，一道道色香味俱全的料理，證明台中不僅是美食天堂，更是創意料理的故鄉。1060111

(中央社)