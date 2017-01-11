孟耿如拍爆破戲頭重摔 黃子佼不捨：早點結婚吧

孟耿如、黃子佼戀情穩定。（圖／中時資料照片）

孟耿如傷後曾低調報平安。（圖／取自孟耿如臉書）

黃子佼與小19歲的孟耿如交往穩定，前年黃子佼得金鐘獎，在台上大方求婚「找時間結一結吧」，卻被孟耿如以想再拚事業打槍，而黃子佼疼女友也全力支持，沒想到今(11日)媒體報導，孟耿如近日拍戲過程中，因一場爆破戲不慎重摔頭部，讓黃子佼超心疼，提議不如早點結婚吧！

據《鏡周刊》報導，孟耿如最近拍《麻醉風暴2》時，在一場災難爆破戲時因鋼絲操縱失誤，跌出原先準備好的防護墊，摔傷頭部，送醫停工兩天後，經診斷後幸好沒腦震盪或其他後遺症，敬業的她又繼續上工，可見對演員工作的熱情。

孟耿如受傷後並未張揚，只在臉書上簡單表示「謝謝各位擔心我的你們，我身體沒事」，向眾人報平安，而男友黃子佼得知此事後自然內心焦急又不捨，一方面希望女友之後工作順利，一方面也提議盡早完成終身大事，還超MAN表示回家讓他養也可以，讓外界期待兩人能早日好事近。

(中時電子報)