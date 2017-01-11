總統海外開高層會議 了解中國艦隊動態

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總統府說，總統蔡英文於台北時間今天上午10時35分、53分，分別致電國安會副秘書長陳俊麟及國防部長馮世寬，聽取中國艦隊最新動態，請國民放心，政府全力守護國家安全。

中共解放軍遼寧艦從台灣海峽中線以西北返。

蔡總統正出訪尼加拉瓜，總統府發言人黃重諺轉述，蔡總統在台北時間上午10時35分、53分，分別致電陳俊麟及馮世寬，主要是聽取有關中國艦隊相關最新動態，包括國防部目前相關偵監及其他最新因應作為。

他說，蔡總統聽簡報後指示，請國安團隊及國防部確實並密切持續掌握相關動態，各因應作為要切實做到位，最主要希望透過國安單位、國防部努力，安定民心。

黃重諺表示，蔡總統聽簡報後，知道相關作為都確實做好，蔡總統請國民放心，國安團隊包括政府會全力守護國家安全。

媒體追問，這算是召開海外高層會議嗎？黃重諺說，蔡總統這樣的聯繫，一定程度也算是，有國家安全會議副秘書長，國安會秘書長也在（陪同出訪），還有國防部長。

黃重諺表示，政府對相關動態掌握得很好，也持續注意，出訪前全程掌握中國艦隊動態、部署、位置、方向、甚至速度。1060111

(中央社)