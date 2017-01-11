涉散播色情片牟利 台籍女社長日本被捕
日本媒體今天報導，來自台灣的影像製作公司「Pierrot」（東京都練馬區）女社長陳美娟等6人涉嫌把在日本拍攝的猥褻影片經由台灣及美國散播、牟利，遭到日本警方逮捕。
日本放送協會（NHK）、富士電視台、時事社等媒體報導，日本掌管東京警務的警視廳等認為67歲的台灣籍女性陳美娟等6人涉嫌製作猥褻影片在網路播放，因此將他們逮捕。6人到案後，其中1人坦承犯行，但陳美娟等5人否認犯行。
日本警方表示，陳美娟等嫌犯與台灣、美國的企業共謀，將猥褻影片在網站caribbeancom公開，於2007年至2016年的9年之間，總計獲利約14億日圓（約新台幣3億9000萬元）。
日本警方研判，陳美娟等人涉嫌於2016年8月17日左右，將男女性交畫面等猥褻影片存在電腦中，讓人可透過網站「caribbeancom」瀏覽。
但陳美娟向日本警方供稱，不知道有什麼caribbeancom網站，也沒有散播猥褻影片。
日本警方擬與台灣、美國的警方合作偵辦，以查明此案。1060111
(中央社)
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