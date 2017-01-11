拉倒孫中山銅像被判刑 蔡丁貴報到發監

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自由台灣黨主席蔡丁貴（前中）將台南市湯德章紀念公園的孫中山銅像拉下，被法院判決拘役40天確定。蔡丁貴11日在妻子與支持者陪同下，赴台北地檢署報到發監。中央社記者王揚宇攝 106年1月11日

自由台灣黨主席蔡丁貴將台南市湯德章紀念公園的孫中山銅像拉下，被法院判決拘役40天確定。蔡丁貴今天早上在妻子與支持者陪同下，赴台北地檢署報到發監。

這起案件源於，蔡丁貴在民國103年2月22日與獨派群眾到湯德章紀念公園拉下孫中山銅像，法院依共同犯毀損他人物品罪，判處蔡拘役40天。

蔡丁貴今天赴北檢報到發監，他跟支持者說，敢拉倒銅像就敢被關，這才是法治國家，但若對照愛國同心會成員打人的行為，他們敢打人，就該打一次也關一次。1060111

(中央社)