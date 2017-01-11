陸校積極向台籍老師招手
大陸大學的工作環境與待遇，吸引越來越多台灣老師「西進」。廣東中山大學南方學院，為了提升師資、增加師資多元性，近年積極向台籍老師招手，累積聘任的台籍老師已達57人。
中山大學南方學院院長助理羅永明介紹，當初校方為增加師資多元性，曾考量從台灣、新加坡、歐美招聘老師，最後以台灣老師為優先考量。
羅永明分析，台籍老師在大陸教學，一大優勢是地緣關係，兩岸往來便利，加上語言溝通沒有障礙；其次是兩岸生活文化相近，台灣老師來教書，對生活不會有太大影響。
台灣老師的教育背景、多元開放的教學模式，也是吸引陸校廣招台灣老師的原因。羅永明坦言，大陸老師有時會「為教學而教學」、「為科研而科研」，台灣老師則可以在兩者間平衡拿捏，嶄新開放的教學理念，也可以給校園帶來新氣象。
羅永明談到，台灣的少子化問題，讓越來越多台灣老師選擇出走；陸校對台灣老師的高規格待遇，也是吸引台灣老師的原因之一。無論在待遇或生活環境，陸校都提供比台灣更好的條件。
從台大博士班畢業毅然決然決定到中山大學南方學院任教的林鴻文，現為商學院金融系主任，他認為廣州環境優美，空氣好，對當地飲食也相當適應，和大陸老師彼此間也會互相探討教學理念。校方對台灣老師相當照顧，包括鼓勵老師評鑑升等，提供的研究經費、安家費、薪資條件佳，也是吸引他到廣州工作的原因。
(旺報)
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