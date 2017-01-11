延長保鮮期 產官學簽荔枝保鮮技術

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上銀科技公司出資委託中興大學將荔枝「保色防失水技術」移轉給太平區農會，讓荔枝保鮮期加以延長。今天三方共同簽署「荔枝栽培模式與加值保鮮關鍵技術」。

簽署儀式上午在上銀科技股份有限公司舉辦，由上銀集團董事長卓永財、中興大學校長薛富盛、太平區農會總幹事余文欽等人共同簽屬「大台中外銷荔枝栽培模式與加值保鮮關鍵技術」，台中市長林佳龍、農業局長王俊雄、經發局長呂曜志等人到場見證。

林佳龍表示，因氣候地形等條件影響，中部荔枝盛產期落在每年6、7月，相較南部荔枝盛產期提早至3、4月，中部農民較無國內市場優勢，因此藉由學產官三方合作研發保鮮技術，荔枝保鮮期將可從21天延長至1個月，打開國際外銷市場，讓荔枝「最甜美的滋味」在日本、歐美等國家，受到廣大歡迎。

林佳龍指出，荔枝外銷將是一種策略性產品，藉由今天簽約，將可創造三贏：農民不但收入更有保障、台中優質農產品行銷全世界、物流產業更可藉此提升物流技術與銷售通路，打通任督二脈，進一步帶動其它台中地區高經濟價值農產品外銷，讓台中成為全國農產品外銷基地。

農業局表示，目前台灣荔枝生產量9萬3000公噸，出口量1200公噸，出口市場為日本、韓國、美國、加拿大及新加坡為主，台中市荔枝種植面積1910公頃，年產量約1萬6700公噸，主要產地集中太平、霧峰、大里、神岡、北屯、沙鹿等地區，每年約在6、7月上市。

其中，黑葉荔枝果肉質地細膩、豐潤多汁、甜度高，廣為消費大眾所喜愛。目前石岡區農會扮演貿易商的角色，而太平區農會扮演集貨供應商的角色。1060111

(中央社)