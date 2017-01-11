冷氣團南下 台南14日最低體感14度

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大陸冷氣團南下，南區氣象中心預測，台南14日起連續2天變天，最低溫將降至攝氏16度，體感溫度只有14度，即使白天也有寒意。

南區氣象中心今天表示，台南13日前，最高溫約在24度至25度間，最低溫約在17度至18度間，日夜溫差大。

台南14日受大陸冷氣團影響，雲量偏多，氣溫明顯下降，最高溫只有20度，最低溫16度，最低體感溫度14度；15日最高溫19度，最低溫16度，最低體感溫度14度。

不過，16日起，因雲量減少，氣溫上升，最高溫開始回升到21度，17日23度。

南區氣象中心提醒，台南溪北地區位置偏北，包括新營區、後壁區、白河區、東山區等，在大陸冷氣團南下時，氣溫將比溪南地區再低1度至2度。1060111

(中央社)