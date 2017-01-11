研議落實兩岸互動新模式 陸委會列重點

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陸委會主委張小月今天談到2017年的工作重點時表示，陸委會將審酌國內外情勢，包括美國總統當選人川普上任後的總體情勢，以及中共19大的動態等，研議落實兩岸互動新模式。

行政院大陸委員會今天舉行年終記者會，陸委會主任委員張小月在致詞時提及2017年工作重點時，共列出四項內容。她最先提到的則是，「審酌國內外情勢，研議落實兩岸互動新模式」。

另外三項則為，推動兩岸協議監督條例完成立法；加強關懷陸生與陸配，促進兩岸青年交流；維持兩岸經貿往來穩健有序，強化服務台商。

在兩岸互動新模式部分，張小月說，因應美國新總統上任的整體情勢，及中共第19次全國代表大會（19大）等動態，陸委會將掌握大陸情勢變化、對台策略作為，針對兩岸關係、區域影響的可能發展，加強與各部會密切合作，研擬因應對策。

在推動兩岸協議監督條例完成立法方面，張小月指出，將積極配合立法院推動「兩岸協議監督條例」立法，期盼依據「公開透明，人民參與，國會監督」原則，早日完成最符合社會需要、有效可行的監督條例。

在加強關懷陸生、陸配，促進兩岸青年交流部分，張小月說，將配合推動健保法修正，使在台就學陸生比照外籍生及僑生納入健保體系；並會同教育部等主管機關持續檢討陸生來台就學規定，營造就學與生活的友善環境。

此外，將大力推動兩岸青年在法律、文創、公民社會與志工服務等面向的交流，展現台灣多元、民主優勢。陸委會將持續關懷訪視中國大陸配偶在台生活情形，並配合時空環境檢視相關法令，保障陸配權益。

至於維持兩岸經貿往來，強化服務台商工作，張小月表示，政府將關注未來全球、區域及中國大陸經濟情勢，以及區域經濟整合等發展，檢視兩岸經貿政策，完備兩岸經貿往來等相關安全管理機制。

另一方面，也會與相關機關共同持續強化與台商的聯繫服務，降低台商在陸投資經營風險及輔導轉型升級。此外，針對中國大陸吸納台灣青創人才、要求台商表態等作為，政府也會研擬因應及協處措施。1060111

(中央社)