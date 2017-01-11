哭！《鬼怪》本周播1集 公司強調「孔劉健康沒問題」
由人氣男星孔劉、李棟旭主演的《孤單又燦爛的神－鬼怪》目前每周五、六在韓國tvN台熱映中，近來討論聲勢已超過李敏鎬、全智賢《藍色大海的傳說》，成為熱門韓劇，沒想到今(11日)劇組宣布本周13日（五）雖照常播出，但14日（六）停播，令人好奇是否與先前傳出孔劉生病有關，而經紀公司也對此澄清「孔劉健康沒問題」。
據韓媒報導，《鬼怪》劇組今表示，該劇本周13日正常播出，但14日將停播，改由特輯取代，令人好奇背後主因是否和演員健康狀況有關？對此，劇組也澄清：「因加入新場景和高難度的CG（電腦繪圖）效果，才導致後製來不及，為了回報觀眾的支持，也為了讓粉絲能享受到在一般戲劇中看不到的高質感畫面，所以才決定停播」。
此外，先前有媒體報導，目睹孔劉在片場拿著藥，似乎因連日趕戲而病倒，對此，孔劉公司也回應，「報導不是事實，孔劉健康沒問題」，透露雖在工作中有些疲勞，但目前身體沒問題，「正健康、努力地進行《鬼怪》拍攝」。
(中時電子報)
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