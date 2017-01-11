爆韓國瑜今辭北農總經理 角逐國民黨主席

據知情人士透露，目前韓國瑜有意重返政壇、角逐國民黨黨主席。（本報資料照片）

台北農產運銷公司總經理韓國瑜為菜價槓上立委段宜康，近來頻上媒體版面，他的未來動向也備受矚目。據知情人士透露，目前韓國瑜有意重返政壇、角逐國民黨黨主席，雖韓國瑜今日將不出面，但據其親信證實，韓今日就會向北農董事會提出辭呈，下午將發表聲明，明天召開記者會。

據指出，韓國瑜認為他過去是國民黨40年的忠貞黨員，也擔任過中評委，父親是榮民，自己又是軍校退伍，比起洪秀柱、郝龍斌、吳敦義來說，他才是正統的黃復興黨員。

不過，知情人士進一步指出，韓國瑜原先就有此意，不過考量1月中旬北農有常董會、工會會員大會接連召開，不得已才延後。

(中時)