海倫清桃淚控家暴 演藝通告全暫停

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藝人海倫清桃淚訴被老公戴發奎長期監控、家暴，經紀公司今天說，協助海倫清桃研擬透過法律途徑處理，並將先停止海倫清桃所有演藝通告。

被稱為「越南林志玲」的海倫清桃（阮菁桃）8日先在社群網站臉書（facebook）貼文自曝已婚，下午與老公戴發奎牽手現身、鞠躬道歉，承認結婚18年，臉書貼文是戴發奎寫的，且海倫清桃是越南人，不是台越混血，年齡、學歷也造假。

海倫清桃造假風波延燒，戴發奎自稱博士肄業，學歷也被指造假、是船員，昨天戴發奎才受訪否認；今天又爆出海倫清桃淚訴遭到戴發奎長期監控及家暴，已去備案，聲請保護令。

海倫清桃所屬的鳳凰藝能股份有限公司中午表示，這已是家務事，經紀公司會先協助海倫清桃研擬如何透過法律途徑處理，目前不便對外發言，謝謝大家關心。

鳳凰藝能說，家務事不值得再浪費社會資源，深感抱歉，不再回應。「這段期間，經紀公司將停止海倫清桃所有對外的演藝通告，待水落石出後再做安排。」1060111

(中央社)