印度婦生下嬰兒 4條腿擁男女生殖器

印度古茶拉底省（Gujarat）一名35歲婦女在生下她的第6個孩子後嚇壞了，因為她這名新生嬰兒擁有4條腿和男女生殖器官。

英國「鏡報」（Mirror）報導，這名嬰兒誕生在古茶拉底省寶旭納（Poshina）的一間公立醫院，重6英磅，但生下這名嬰兒的媽媽蘇樂卡（Sulekha Mori）和父親莫瑞（Pratap Mori）看到他們的孩子有4條腿和男女生殖器，相當恐慌。

這家醫院的首席醫生達比（Kakubhai Maganbhai Dabhi）說，這名懷孕婦女9日上午因腹部疼痛到醫院來檢查，她從未做過超音波檢查，所以也不知道腹中胎兒狀況，經過2個小時的自然生產過程，孩子誕生了。

達比指出，父母看到嬰兒後慌了，醫生跟這對父母說明，這屬於「寄生雙胞胎」狀況，4條腿和擁有男女生殖器的問題，都可進行切除和矯正手術就能解決。

但達比說，這對父母感到迷惘，也害怕嬰兒會在手術中死去，因而拒絕進行手術，也拒絕讓嬰兒留在醫院，因此就讓他們帶著嬰兒出院。

達比表示，醫院要求這對父母，如果希望這名嬰兒存活，要盡快帶回醫院，這對父母說會在10天內帶著嬰兒回醫院，「我們現在只希望他們盡快帶著嬰兒回來」。1060111

(中央社)