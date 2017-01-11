毛小孩過世 憂鬱逾3個月恐成病態哀慟

毛小孩如同家人，醫師今天說，不少飼主因難接受寵物過世，出現憂鬱、睡眠障礙、情感麻木等哀慟反應，呼籲如果這些症狀超過3個月且影響到生活，恐是「病態性哀慟」，應就醫。

開業精神科診所院長楊聰財今天表示，近年少子化，很多人常把毛小孩當親生子女養，卻因狗狗死亡內心衝擊太大、難以接受，導致「病態性哀慟」（Pathological grief），這幾年患者增加約2到3成。

楊聰財說，他曾收治一名35歲單身男性，因為飼養多年的柴犬出車禍癱瘓，不得已只好將其安樂死，更伴隨愛犬走完最後一程，但事後男子常無故情緒低落、不自主哭泣，也不願意出門，總是待在家看著愛犬生前拍攝的照片。

隨後更出現失眠、食慾不振等症狀，甚至有試圖自殺的意念，症狀持續長達3個月，整個人暴瘦10公斤，被家人帶來求診確診為「病態性哀慟」合併發生創傷後壓力症。

楊聰財指出，情感麻木、難過哭泣、沒有食慾、睡眠障礙、產生退縮行為和罪惡感等等都是「哀慟反應」，但若這些症狀超過3個月且影響到生活，恐怕已成為「病態性哀慟」，若未妥善處理，恐引發憂鬱症、創傷症候群等，甚至可能造成飼主自殺或心理危機，應尋求醫師協助。

楊聰財提醒，身邊養寵物的朋友如果是神經質性格、情緒起伏很大、過度照顧愛犬的，都是「病態性哀慟」危險族群，呼籲飼主都要有「天下沒不散的筵席」觀念，若愛犬不幸離世，可多找親友陪伴，學習調適失落情緒。1060111

(中央社)