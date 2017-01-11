促行動支付 印度政府推千元智慧手機

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為推動數位化無現金交易，印度政府智庫最近和印度本土手機廠商開會，希望這些廠商能生產低於2000盧比（約新台幣近1000元）的智慧型手機，以推動行動支付交易。

印度總理莫迪去年11月8日宣布廢止500和1000盧比大面額鈔票流通後，引發現金荒，他又提出讓印度成為無現金化社會。

印度「經濟時報」（Times of India）引述一名印度手機業高層說，政府在積極推動行動支付與交易之際，意識到市場目前缺乏價格低廉的智慧型手機並普及。

印度政府智庫「NITI Aayog」近日召開一次會議，邀印度本土手機業者Micromax、Intex、Lava和Karbonn等製造低成本的智慧型手機，希望手機價格能低於2000盧比，讓大眾都能負擔得起，以推動行動支付與交易。

另兩名參加這場會議的印度手機廠商高階主管透露，印度政府希望這些本土手機廠商能向市場投放2000萬到2500萬支低於2000盧比的智慧型手機，且能擁有指紋掃描等生物辨識功能，支持以本土數位生物辨識卡「Aadhaar card」（電子身分證）為基礎的數位金融交易系統。

不過，政府不願補貼業者，要求手機廠商自行解決如何降低成本的問題，以壓低售價。

據報導，印度政府目前僅邀本土廠商參與這項低價智慧型手機計畫，並未邀請蘋果、三星和中國等外國廠商參與。

印度目前的3G（第三代行動通訊）智慧型手機價格約在2500盧比（新台幣近1250元）左右，如果支持4G價格更貴，導致許多農村用戶不願意把功能手機換成智慧型手機。

印度10億手機用戶中，僅3億人使用智慧型手機。同時，農村擁有手機密度略超過50%，遠低於新德里等城市手機密度超過200%的情形。

值得一提的是，Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）上週在印度說，雖然使用Adroid系統的製造商已推出100美元（新台幣約3193元）和50美元（新台幣1596元）智慧型手機，但下一波應會有30美元（新台幣（新台幣958元）的智慧型手機出現在印度，已成為當前印度政府的目標。1060111

(中央社)