作案工具挖土機拍賣 近底價2倍拍定
雲林地檢署去年查獲一起廢棄物清理法案件，查扣作案工具挖土機，於今天進行拍賣，以新台幣110萬元起標，經熱烈競標，最終以203萬元拍定。
雲林地檢署表示，土庫鎮吳姓鎮民代表與兒子經營廢棄物處理公司，以合法掩護非法，涉嫌從民國95年起收受未經處理的燃油鍋爐集塵灰、漿紙污泥等事業廢棄物，運至承租農地回填及堆放，不法獲利逾億元。
雲林地檢署檢察官吳文城以違反廢棄物清理法羈押吳姓父子2人，並依新修正刑事訴訟法，向雲林地方法院聲請查扣吳姓代表及其2個兒子、大媳婦名下不動產、農會、銀行等金融機構戶頭，經法院裁定准予扣押，估計已扣押財產市值約4400萬元。
雲林地檢署指出，在檢察官清查其犯罪所得、扣押犯罪工具及儘速清理廢棄物污染堅持下，吳姓父子已於去年12月16日自行繳交部分犯罪所得500萬元，並自願由地檢署扣押的犯罪工具挖土機變價拍賣，同時提出廢棄物清理計畫書。
雲林地檢署今天針對扣押的挖土機進行拍賣，現場有50多人領標，以110萬元起標，經熱烈競標，最終以203萬元拍定。1060111
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。