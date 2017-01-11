作案工具挖土機拍賣 近底價2倍拍定

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雲林地檢署去年查獲一起廢棄物清理法案件，查扣作案工具挖土機，於今天進行拍賣，以新台幣110萬元起標，經熱烈競標，最終以203萬元拍定。

雲林地檢署表示，土庫鎮吳姓鎮民代表與兒子經營廢棄物處理公司，以合法掩護非法，涉嫌從民國95年起收受未經處理的燃油鍋爐集塵灰、漿紙污泥等事業廢棄物，運至承租農地回填及堆放，不法獲利逾億元。

雲林地檢署檢察官吳文城以違反廢棄物清理法羈押吳姓父子2人，並依新修正刑事訴訟法，向雲林地方法院聲請查扣吳姓代表及其2個兒子、大媳婦名下不動產、農會、銀行等金融機構戶頭，經法院裁定准予扣押，估計已扣押財產市值約4400萬元。

雲林地檢署指出，在檢察官清查其犯罪所得、扣押犯罪工具及儘速清理廢棄物污染堅持下，吳姓父子已於去年12月16日自行繳交部分犯罪所得500萬元，並自願由地檢署扣押的犯罪工具挖土機變價拍賣，同時提出廢棄物清理計畫書。

雲林地檢署今天針對扣押的挖土機進行拍賣，現場有50多人領標，以110萬元起標，經熱烈競標，最終以203萬元拍定。1060111

(中央社)