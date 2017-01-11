太平荔枝外銷保鮮技術簽約 林佳龍：創造三贏

上銀科技、中興大學及太平區農會3方共同簽署「荔枝栽培模式與加值保鮮關鍵技術」，由台中市長林佳龍特別擔任見證人！（陳世宗攝）

「農窮則變、變則通！」為協助太平荔枝外銷國際，上銀科技公司出資委託中興大學將荔枝「保色防失水技術」移轉給太平區農會，讓荔枝保鮮期加以延長。11日上銀科技、中興大學及太平區農會三方共同簽署「荔枝栽培模式與加值保鮮關鍵技術」，市長林佳龍特別擔任見證人，盼藉此創造農民、國際市場、物流產業三贏，讓荔枝「最甜美的滋味」在日本、歐美等國家受到廣大歡迎。

簽署儀式今日在上銀科技股份有限公司舉辦，由上銀集團董事長卓永財、中興大學校長薛富盛、太平區農會總幹事余文欽等人共同簽屬「大台中外銷荔枝栽培模式與加值保鮮關鍵技術」，林市長、農業局長王俊雄、經發局長呂曜志等人到場見證，盼藉由產官學三方合作，協助太平荔枝等高經濟農產品保鮮技術移轉研發，讓保鮮期延長，並提升物流技術與銷售通路，創造更多國際市場。

林佳龍表示，因氣候地形等條件影響，中部荔枝盛產期落在6、7月，相較南部荔枝盛產期提早至3、4月，中部農民較無國內市場優勢，因此藉由學產官三方合作研發保鮮技術，荔枝保鮮期將可從21天延長至一個月，打開國際外銷市場，讓荔枝「最甜美的滋味」在日本、歐美等國家受到廣大歡迎。

林佳龍說，荔枝外銷將是一種策略性產品，藉由今日簽約，將可創造三贏：農民不但收入更有保障、台中優質農產品行銷全世界、物流產業更可藉此提升物流技術與銷售通路，打通任督二脈，進一步帶動其它台中地區高經濟價值農產品外銷，讓台中成為全國農產品外銷基地。

上銀科技股份有限公司董事長卓永財指出，自己年輕時在竹子坑與車籠埔當兵，因當地遍佈荔枝園，印象深刻，對荔枝有特殊情感，每次至日本出差皆發現五星級飯店自助餐所供應的台灣銷日荔枝，表皮呈黑褐色，且果肉有脫水現象，不但賣相差，口感也不佳。

他特別出資310萬委託農業領域學術研究聞名的中興大學，將「保色防失水技術」移轉給太平區農會，經過保鮮關鍵技術處理後，荔枝表皮呈鮮紅色，果肉厚實，已有具體成效，不僅展現企業社會責任，也讓台中農產品有更好附加價值與發展。

中興大學校長薛富盛表示，荔枝外表粗糙，容易積聚細菌，不易久放，對此中興大學成功研發出「保色防失水技術」，讓荔枝外表不褪色，也排除掉外表微生物細菌，目前保鮮期已從21天延長至一個月，未來持續精進，盼再延長至兩個月。他感謝上銀科技卓董事長、太平區農會及市府的協助，讓「好技術可以遇到伯樂」，協助台灣農業更上一層樓。

太平區農會總幹事余文欽指出，針對國際上嚴格的藥物檢驗與檢疫規定，感謝市府多方協助，讓台中農產品近幾年都順利通過檢驗，藉由今日技術移轉，將更有助於台中荔枝等高經濟農產品外銷國際。

農業局表示，目前台灣荔枝生產量9萬3千公噸，出口量1千2百公噸，出口市場為日本、韓國、美國、加拿大及新加坡為主，台中市荔枝種植面積1,910公頃，年產量約1萬6,700公噸，主要產地集中太平、霧峰、大里、神岡、北屯、沙鹿等地區，每年約在六、七月上市，其中黑葉荔枝果肉質地細膩、豐潤多汁、甜度高，廣為消費大眾所喜愛。目前石岡區農會扮演貿易商的角色，而太平區農會扮演集貨供應商的角色。

(中時)