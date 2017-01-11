高市動員300名警力 拆除殯葬業大違建
今年7月1日起，醫院原附設殯葬設施將一律停用，致使許多殯葬業者搶食龐大市場；高雄市覆鼎金山下有業者大興土木違建，疑似要經營殯葬業，興建寄棺室、靈堂等設施，市府不斷接獲檢舉，由於業者嗆聲「拆除要見紅」，市府今天動員300名警力及拆除大隊到場，先移出百餘口空棺木及禮儀器材，再強力拆除，花了5小時拆除兩處大違建，過程平順。
今天上午拆除的違建殯葬業建築，位於三民區鼎金段114地號，紫元塔對面，佔地約200多 坪；中午一口氣再拆除位於鼎金段210及211地號的違建物，從上午8點至中午1點，兩處大違建的鋼樑、鋼柱及鐵皮屋頂全部遭破壞，拆除作業完成。
現場指揮官高雄市殯葬管理處長謝汀嵩指出，該處是農業用地，業者在去年9月大興土木建違，市府陸續接獲檢舉，派人溝通不要挑戰公權力，也發公文要求停工，但業者置之不理，繼續違建，還數度回嗆官員，甚至昨天市府官員到場勘查，業者還嗆「拆除要見紅」，向公權力挑戰。
謝汀嵩說，全市有540多家合法殯葬業者，為保障合法打擊非法，市長、兩位副市長及局長都很重視這起拆除案，在市府坐鎮，不容許非法挑戰公權力。
三民二分局出動104名警力、保五總隊100名警力待命，另市府出動違建拆除大隊及殯葬處人員近百名到場，由於業者在建物內置放百餘口空棺木及三寶架等禮儀用品，拆除作業先出動兩台山貓，將所有空棺木及禮儀用品移出，淨空後再出動怪手進行拆除工作。
楊姓業出面陳情要求緩拆，業者說，他們在該處經營棺木批發已經有20年，並非新建的建物，只是颱風後有破損修護而已；市府1月5日才通知要拆除，今天就拆，時間太倉促了。
業者說法遭殯葬處殯葬禮儀課課長胡燕鵬當場打臉，胡燕鵬出示公文說，市府於去年12月5日及19日兩度通知業者停工，工務局也在上月30日通知業者，限期在本月10日前自行拆除，但業者都不理，已經給業者時間了。
謝汀嵩說，另在橋頭還有一處違法殯葬業，已經營業，市府先後開出兩張罰單罰款186萬元，並將在下周1進行拆除。
(中時)
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