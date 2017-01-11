願為川普就職獻藝 電音鬼才只求這回報
美國電音鬼才魔比（Moby）說，他準備好在華府的川普就職典禮上擔任DJ，前提是這位未來總統得公開他的退稅資料。
法新社報導，魔比說，有經紀人曾試探他，是否願意為川普其中一場就職舞會操盤演出，但魔比的左派立場眾所皆知，這可說是極不尋常的請求。
身為川普競選對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）支持者，及直言不諱的動物權利活躍人士，魔比當然不會錯過這次機會。
他在Instagram寫道：「哈哈哈，真的嗎？我想，我會願意在就職舞會上擔任DJ，只要川普公布他退稅資料作為酬勞就好。」
身價億萬的房地產開發商川普，大選期間拒絕向大眾公開退稅資料，打破長年慣例。
不過，萬一川普真接受魔比提議，他可能也不會喜歡魔比的歌單。
魔比向美國「告示牌」雜誌（Billboard）分享他建議舞會的播放清單，裡頭都是些政治歌曲，包括全民公敵組合（Public Enemy）的「對抗強權」（Fight the Power），尼爾楊（Neil Young）的「俄亥俄州」（Ohio），以及衝擊合唱團（The Clash）的「我受夠美國了」（I’m So Bored with the U.S.A）。（譯者：中央社周莉芳）1060111
(中央社)
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