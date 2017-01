願為川普就職獻藝 電音鬼才只求這回報

美國電音鬼才魔比(Moby)說,他準備好在華府的川普就職典禮上擔任DJ,前提是這位未來總統得公開他的退稅資料。

法新社報導,魔比說,有經紀人曾試探他,是否願意為川普其中一場就職舞會操盤演出,但魔比的左派立場眾所皆知,這可說是極不尋常的請求。

身為川普競選對手希拉蕊.柯林頓(Hillary Clinton)支持者,及直言不諱的動物權利活躍人士,魔比當然不會錯過這次機會。

他在Instagram寫道:「哈哈哈,真的嗎?我想,我會願意在就職舞會上擔任DJ,只要川普公布他退稅資料作為酬勞就好。」

身價億萬的房地產開發商川普,大選期間拒絕向大眾公開退稅資料,打破長年慣例。

不過,萬一川普真接受魔比提議,他可能也不會喜歡魔比的歌單。

魔比向美國「告示牌」雜誌(Billboard)分享他建議舞會的播放清單,裡頭都是些政治歌曲,包括全民公敵組合(Public Enemy)的「對抗強權」(Fight the Power),尼爾楊(Neil Young)的「俄亥俄州」(Ohio),以及衝擊合唱團(The Clash)的「我受夠美國了」(I’m So Bored with the U.S.A)。(譯者:中央社周莉芳)1060111

(中央社)